Геннадий Онищенко осудил Макрона за слова о новой мировой войне из-за вакцин

Геннадий Онищенко неприятно удивился заявлению Макрона о новой войне из-за вакцин Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы, ведущий российский эпидемиолог Геннадий Онищенко выразил недоумение относительно поведения президента Франции Эммануэля Макрона и назвал его заявление о «войне нового типа» из-за российских вакцин от коронавируса «несолидным».

«Он вроде бы молодой политик, не связан памятью о противосиянии Запада с СССР, а позволяет себе такие несолидные заявления», - цитирует слова Онищенко ФАН.

Также бывший главный санитарный врач подчеркнул, что мир всегда, наоборот, объединялся во время борьбы с эпидемиями и страшными болезнями, разные страны начинали помогать друг другу, невзирая на политические разногласия.

«Мир всегда объединялся, когда речь шла о защите жизней людей. Напомню: в тяжелейшие послевоенные годы Запад, невзирая на все идеологические разногласия, взаимодействовал с СССР в вопросах борьбы с опасными инфекциями. Благодаря этому были побеждены такие страшные заболевания, как оспа и полиомиелит», - заявил Геннадий Онищенко.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что мир оказался на пороге «мировой войны нового типа». Французский президент предупредил европейских коллег, что Россия и Китай стремятся оказать влияние на мировой порядок вещей, благодаря своим вакцинам от коронавируса нового типа, передает Пятый канал.

При этом напомним, что сам же Макрон в начале февраля призывал Европу сохранять диалог с Россией даже при отсутствии точек соприкосновения, передает телеканал «360».