Итальянский регион Кампания договорился о приобретении российской вакцины "Спутника V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти итальянской административной области Кампания договорились с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V», однако ожидают одобрения европейского регулятора. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Винченцо Де Луки Паоло Руссо.

Как уточнил губернатор региона, речь идет о так называемых замороженных договоренностях, то есть достигнутые договоренности будут выполнены сразу, как только европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) даст одобрение на использование российского препарата.

«Мы заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, но оно пока заморожено. Мы ждем разрешения ЕМА», - заявил Паоло Руссо, уточнив, что поставки препарата будут оплачены за счет региональных фондов.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что спрос на российский препарат «весьма высок», отметив, что спрос на «Спутник V» растет в Евросоюзе в геометрической прогрессии. По ее словам, сегодня в России ожидают завершения регистрации российской вакцины во Всемирной организации здравоохранения и Европейском союзе.