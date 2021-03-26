Путин: система здравоохранения в России отвечает уровню сегодняшнего дня

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Система здравоохранения в России отвечает уровню сегодняшнего дня. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» в режиме видеоконференции, отметив, что на это указывает, в том числе, высокие результаты страны в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID.

«Средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня», - сказал глава государства.

По его словам, в противном случае в России среди руководства среднего и высшего звена, «а главным образом среднего звена», люди были бы не готовы к подобному уровню ответственности, на котором они находятся. «У нас не было бы такого результата в борьбе с COVID», - отметил российский лидер.

Путин добавил, что во многих других государствах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, нет такого результата, как в нашей стране.