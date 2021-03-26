Посол США в РФ заявил о готовности к контактам с коллегой Антоновым

Посол США в РФ заявил о готовности к контактам с послом Антоновым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что был бы рад любым контактам с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым и МИД РФ.

«Конечно же, я всегда буду приветствовать любые встречи с моим коллегой послом Антоновым и мои контакты с министерством иностранных дел», — сказал он журналистам в пятницу, 26 марта. Он также отметил, что пока не собирается покидать российскую столицу, передает ТАСС.

Напомним, 21 марта, посол РФ в США вернулся в Москву для консультаций по вопросу контактов РФ и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимых последствий в отношениях двух стран.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, о том считает ли он российского лидера "убийцей", ответил, что "считает". Позднее пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США не намерен подбирать выражения в отношении российской власти. Напряженную ситуацию между РФ и США также создала публикация доклада американского офиса Национальной разведки, в котором открыто заявляется о вмешательстве Москвы в выборы президента США. Вашингтон заявил о новых возможных санкциях.