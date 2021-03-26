Два поезда столкнулись в Египте: 32 погибших и 66 раненых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 26 марта, в Египте столкнулись два поезда. В результате происшествия погибли 32 человека и пострадали 66. Такие данные приводит Министерство здравоохранения страны.

Авария произошла в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате происшествии перевернулись три вагона. По данным Министерства здравоохранения, на место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в близлежащие больницы.

Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование произошедшего, а министр транспорта Камель аль-Вазир поручил задержать машинистов двух поездов, участвующих в аварии.

По предварительным данным, столкновение двух поездов произошло после резкой остановки одного из них из-за действий неустановленных лиц. Как сообщают Египетские железные дороги, пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны.