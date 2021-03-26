Не менее 17 человек погибли в ДТП с автобусом в Бангладеш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 26 марта, в Бангладеш произошло лобовое столкновение автобуса и микроавтобуса. В результате происшествия погибли по меньшей мере 17 человек.

Как передает агентство «Синьхуа», авария произошла в городе Раджшахи. О причинах происшествия на данный момент не сообщается, пока идет расследование инцидента.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, в субботу, 26 марта, в Египте столкнулись два поезда. В результате столкновения перевернулись три вагона, погибли 32 человека и пострадали 66. Как сообщают Египетские железные дороги, по предварительным данным, столкновение двух поездов произошло после резкой остановки одного из них. Пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Началось расследование произошедшего, задержали машинистов двух поездов, участвующих в аварии.