Путин на примере умершего от COVID-19 экс-коллеги рассказал о медицине в Латвии

Президент РФ Владимир Путин рассказал про знакомого латвийца, который умер от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал о своем очень хорошем знакомом из Латвии, который скончался от коронавирусной инфекции.

- Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген. Он не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали все, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе, — рассказал российский лидер

Ранее Владимир Путин заявил, что система здравоохранения России отвечает уровню сегодняшнего дня. Такое заявление российский лидер сделал в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" в режиме видеоконференции.

Напомним, 23 марта Владимир Путин привился от коронавируса. Президент выбрал двухфазный препарат и после вакцинации чувствует себя хорошо.