Экономист спрогнозировала своевременное завершение строительства «Северного потока – 2»

Экономист оценила сроки строительства «СП-2» Фото: REUTERS

Санкции США безусловно влияют на ход реализации проекта «Северный поток – 2», однако существенно не тормозят его. Об этом сообщила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Эксперт отметила, что газопровод необходим не только Германии, но и другим европейским странам, а значит, все строительство будет завершено уже в 2021 году.

«Есть ряд специфических работ, которые должны быть завершены субподрядчиками, но это может быть исполнено в рабочем порядке. Проект нужен не только Германии, но и в целом Европе, которая нуждается в стабильных поставках топлива, пока переориентируется в сторону «зеленых» технологий. Переход на альтернативные источники энергии может занять много лет, а зима наступает всегда по расписанию», - цитирует Бодрову РИА ФАН.

Экономист добавила, что российской топливо минимум на 20% дешевле для Европы чем любое другое. А значит, это послужит еще одним стимулом вовремя завершить проект.

Напомним, в начале марта Морское управление Дании сообщило, что завершить проект в территориальных водах страны планируется уже в сентябре текущего года, передают «Известия».