Песков рассказал об обсуждении дела Навального в переговорах Путина

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тема о деле Алексея Навального в международных телефонных переговорах президента России Владимира Путина регулярно не поднимается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы здесь глубоко ошибаетесь, она регулярно не поднимается в ходе международных телефонных разговоров. Это не так», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, затрагивает ли глава государства в международных телефонных разговорах тему о Навальном.

Песков отметил, что телефонные разговоры о блогере были тогда, когда эта тема поднималась. Однако он попросил не забывать, что Путин разговаривает не только с западными коллегами, но и с коллегами из других стран. «У нас же мир Западом не ограничивается, он гораздо больше и шире», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он также сообщил, что тема о деле Навального затрагивалась в разговоре российского лидера с президентом США Джо Байденом. «Вы знаете, она не то, что поднималась – не было никакого обсуждения, ничего. Она затрагивалась», - уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 2 февраля суд в Москве по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы. Блогер должен отбывать наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.