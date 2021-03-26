Apple планирует выпустить более прочные Apple Watch для экстремальных видов спорта

Apple планирует запуск новой модели часов для экстремальных видов спорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Apple планирует выпустить новые Apple Watch специально для занятий экстремальными видами спорта. Они подойдут как для спортсменов, так и для туристов.

У этих часов будут те же самые функции, что и у обычных с одним лишь отличием - они станут более ударопрочным. Ожидается, что новая модель выйдет либо в конце 2021, либо в начале 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Между тем они отметили, что каких-то точных сроков нет. Более того, разработка новых часов может быть отложена или вовсе отменена. В Apple же от комментариев отказались.

Стоит напомнить, что компания собиралась выпустить более прочную версию Apple Watch еще в 2015 году. Однако эти планы так и не воплотились в жизнь.

Аналитики Counterpoint Research подсчитали, что на конец 2020 года Apple занимала 40% рынка часов. А продажи Apple Watch в прошлом финансовом году принесли компании более $30 миллиардов.