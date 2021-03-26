Внешнее освещение Московского Кремля отключат 27 марта в рамках акции «Час Земли»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В субботу, 27 марта в рамках глобальной экологической акции «Час Земли» с 20:30 до 21:30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента России - Московского Кремля. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

Напомним, 27 марта в России, как и по всей планете, пройдет акция «Час Земли» Организаторы мероприятия призывают каждого человека на один час выключить свет в своем доме и отключить электроприборы, обратив внимание всего мира к экологическим проблемам.

Международная акция была организована Всемирным фондом дикой природы, и впервые она прошла в 2006 году, после чего к ней начали ежегодно присоединяться страны всех континентов. В 2009 году в акции принимали участие уже 74 страны, в том числе Россия. К 2011 году акция «Час Земли» в Москве охватила уже 60 построек, а в 2019 году освещение отключено на 2155 объектах.

В текущем году акция «Час земли» проходит в российской столице в 13-й раз при поддержке правительства Москвы и Минприроды России.