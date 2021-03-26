Британка "превратилась" в Шрека после неудачного автозагара

Блогерша "превратила" себя в Шрека от неудачного автозагара. Фото: tiktok.com/@saskiahehe

Жительница Великобритании рассмешила пользователей Сети последствиями неудачного автозагара.

Блогерша Saskia у себя в TikTok-аккаунте разместила видео, где показала последствия использования автозагара с истекшим сроком годности. В ролике видно, что вместо загара кожа девушки покрылась пятнами и позеленела. Блогерша рассказала, что автозагаром можно было пользоваться до января 2020 года. Нелепый вид не смутил и даже повеселил девушку.

- Почему это происходит со мной? Я просто стала зеленой, — сказала Saskia и сравнила себя с главным героем мультфильмов Шреком, большим зеленым великаном.

Ролик набрал более 100 тысяч просмотров. Зрители блогерши посмеялись над ее внешним видом. Один из подписчиков уточнил, что она скорее напоминает Фиону, девушку Шрека.

Ранее за чрезмерное использование автозагара раскритиковали российскую телеведущую Викторию Лопыреву. Подписчики звезды заявили, что она выглядит неестественно.