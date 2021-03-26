В Роспотребнадзоре ответили на просьбу вернуть итальянский пармезан в РФ

В Роскомнадзоре ответили на просьбу вернуть пармезан в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор ответил на просьбу посла Италии в России Паскуале Терраччано вернуть пармезан в РФ.

Ранее в интервью Forbes итальянский дипломат назвал ошибкой включение пармезана в санкционный список.

- Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос, — заявил Терраччано.

На запрос журналистов РБК в Роспотребнадзоре ответили, что в обязанности ведомства не входит корректирование списка санкционных товаров.

В 2019 году аналитики подсчитали, что россияне теряют на продуктовых санкциях 445 миллиардов рублей в год. По их расчетам, цены на продукты из санкционного списка заметно выросли, если сравнивать с 2013 годом.