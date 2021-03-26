Картина Ван Гога, которую не показывали публике 100 лет, ушла с молотка за 13 млн евро Фото: REUTERS

Картина знаменитого художника Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» ушла с молотка за 13,09 миллиона евро.

Как передает BBC, по данным аукционного дома Sotheby's, такая цена стала рекордной для картин Ван Гога, проданных на торгах во Франции. За полотно, которое изображает парижскую улицу, ожидали выручить около 8 миллионов евро.

«Уличная сцена на Монмартре» была написана в 1887 году и с начала XX века находилась в частной коллекции во Франции. Таким образом, полотно уже более ста лет было скрыто от публики. Картина была известна специалистам, однако в каталогах встречалась только ее черно-белая фотография.

Эта картина входит в серию работ Ван Гога, которые созданы в период, его жизни в Париже с братом Тео в 1886-1887 годы. На картине изображена одна из мельниц на Монмартре, который тогда был только небольшой деревушкой на окраине французской столицы.