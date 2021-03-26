Исследование: в марте россияне стали чаще выбирать экологичные товары Фото: EAST NEWS

В преддверии экологической акции "Час Земли" сервис AliExpress Россия выяснил, как россияне относятся к экологичным товарам и осознанному шоппингу.

Как показал опрос, наши соотечественники в целом поддерживают эти тенденции. Так, в последнее время сильно вырос спрос на холщовые сумки-шопперы. Их оборот вырос на 91% за три недели марта по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Средняя стоимость шоппера - 700-800 рублей.

Еще один популярный экологичный товар, который интересует россиян - светильники на солнечных батареях. За год их оборот увеличился в 10 раз. Чаще всего пользователи выбирают уличные светильники для сада стоимостью от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Растет спрос и на посудомоечные машины. В марте их стали покупать в два раза больше. В среднем россияне готовы отдать за такую технику от 18 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в 2021 году большую популярность приобрели электросберегающие лампочки. Их средняя стоимость - 100-500 рублей.

Еще аналитики отметили рост спроса на ланчбоксы и контейнеры из термостойкого биопластика. Отчасти это связано с тем, что после пандемии россияне стали больше заботиться о здоровом питании.