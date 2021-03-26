Путин рассказал, как учился ездить на лошади

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как учился ездить на лошади.

«Я тоже люблю лошадей», - сказал глава государства во время общения с представительницей краснодарского ипподрома в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей». Российский лидер отметил, что на сегодняшний день ему редко удается ездить верхом, однако он помнит, как учился этому.

Российский лидер рассказал, что однажды его тренировки. «Я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала. И я сделал кульбит», - сказал глава государства.

Путин попросил оператора сохранить его «кульбит», но услышал в ответ отрицание.

«Оператору, который снимал, говорю: ты это сохрани. И в первый раз услышал от него такой ответ - я это сотру немедленно!», - рассказал российский лидер», - сказал российский лидер, уточнив, что падать было «комфортно», там было «мягко, опилки».