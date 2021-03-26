Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-1926 марта 2021 16:32

Гинцбург: случаи заражения коронавирусом у привившихся "Спутником V" единичны

Разработчик препарата подчеркнул, что эти случаи происходят до завершения трехнедельного периода, когда формируется иммунитет
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий

Разработчик "Спутника V" заявил, что случаи заражения COVID-19 после вакцинации препаратом единичны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заражения коронавирусной инфекцией среди привившихся двумя дозами российской вакцины "Спутник V" единичны.

- В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета, — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Он добавил, что человек может считаться вакцинированным только по истечении трех недель после второй дозы препарата. Однако у молодых иммунитет формируется гораздо быстрее, чем у старшего поколения.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее, чем первая прививка. Об этом свидетельствуют итоги ряда научных исследований, отметил он.

Распространение коронавируса в мире