Гинцбург: случаи заражения коронавирусом у привившихся "Спутником V" единичны

Разработчик "Спутника V" заявил, что случаи заражения COVID-19 после вакцинации препаратом единичны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что случаи заражения коронавирусной инфекцией среди привившихся двумя дозами российской вакцины "Спутник V" единичны.

- В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета, — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Он добавил, что человек может считаться вакцинированным только по истечении трех недель после второй дозы препарата. Однако у молодых иммунитет формируется гораздо быстрее, чем у старшего поколения.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее, чем первая прививка. Об этом свидетельствуют итоги ряда научных исследований, отметил он.