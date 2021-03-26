Песков ответил на вопрос об обращении супруги Навального

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не станет реагировать на обращение Юлии Навальной, жены Алексея Навального, президенту России Владимиру Путину, поскольку оно должно быть адресовано Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее супруга блогера опубликовала обращение к главе государства с просьбой освободить из колонии ее мужа, который жаловался на проблемы со здоровьем.

«Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ ... еще раз повторяю, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН», - заявил представитель Кремля.

Напомним, 2 февраля суд в Москве по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока блогера по делу «Ив Роше» на реальный срок тюремного заключения. Навальный должен отбывать наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области. Как писал сайт kp.ru, после того, как адвокаты блогера 24 марта заявили о плохом самочувствии Навального, ФСИН сообщила, что состояние его здоровья удовлетворительно.