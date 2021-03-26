В Минцифры заявили о неизбежности роста процентных ставок

В Минцифры считают неизбежностью рост процентной ставки Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о неизбежности роста процентных ставок. При этом ключевые ставки будут выше, чем сейчас.

- Давайте все примем эту очевидность о том, что ставки будут расти. И это неизбежно. Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% - мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка. В любом случае это будет выше, чем сейчас. Это то, что должны все понимать, — цитирует Моисеева ТАСС.

Он заявил о признательности Центробанку за повышение ключевой ставки. По его мнению, это "встряхнет" россиян и даст им понять, "что вообще-то никто не шутит".

Ранее исследование показало, что при выборе ипотечного кредита россияне ориентируются на уровень процентной ставки. При оформлении ипотечного кредита для большинства россиян (79%) важнее размер ежемесячного платежа, чем срок выплат — они предпочитают платить меньше, но дольше.