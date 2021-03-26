Долговая нагрузка россиян к началу 2021 году выросла до рекордных 11,7% Фото: REUTERS

Показатель долговой нагрузки россиян (ПДН), которые демонстрируют, какую часть доходов россияне ежемесячно направляют на погашение задолженности по кредитам, на 1 января текущего года составил рекордные 11,7 процентов. Такие данные следуют из материалов к выступлению директора департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизаветы Даниловой.

«Долговая нагрузка подросла в прошлом году, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года. Другие факторы, тем не менее, способствовали сдерживанию процесса», - сообщила она.

Как отметила специалист ЦБ РФ, такому показателю способствовало сокращение процентных ставок, наблюдающееся в 2020 году. Однако, по ее словам, долговая нагрузка увеличилась не так существенно, как могла.

Данилова уточнила, что долговая нагрузка заемщиков в необеспеченном кредитовании в четвертом квартале прошлого года составила 62 процента, из чего следует, что за 2020 год они не стали более закредитованными. Как она отметила, по ипотеки этот показатель даже снизился, и несмотря на быстрый рост кредитования из-за качественных заемщиков, не формируются новые риски

«Высокие уровни ПДН намного меньше, чем в необеспеченном кредитовании, потому что в ипотеке банки более консервативны, более внимательно оценивают доходы, чаще ориентируются на официальные источники подтверждения доходов», - добавила она.