Липецкая область поставляет свою продукцию в 41 страну мира

Сергей Мисурагин, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске посетил Липецкую область с целью дальнейшего углубления экономического сотрудничества. Фото: липецкаяобласть.рф

В минувшем году продукция липецких предприятий поставлялась в более чем четыре десятка стран ближнего и дальнего зарубежья. Не смотря на коронавирусные ограничения, товары местного производства отгружались в Беларусь, Киргизию, а также в Германию, Италию, Нидерланды, Шотландию, Чехию, Сербию, Венгрию, Вьетнам, Бенин и целый ряд других государств.

Заметную роль в налаживании международной коммерции играет Центр поддержки экспорта администрации Липецкой области. При участии Центра в минувшем году были заключены порядка ста сорока экспортных контрактов на пятнадцать миллионов долларов.

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».

Один из ведущих партнеров Липецкой области в сфере международных экономических отношений - Республика Беларусь.

В эту братскую страну из Липецка в 2020 году было поставлено продукции на сумму порядка 132 миллионов долларов. В основном из региона в Беларусь везли черные металлы и изделия из них, а также алкоголь и безалкогольные напитки, уксус. Из соседней страны импортировались котлы, оборудование и механические устройства, изделия из чёрных металлов, древесина, изделия из неё, древесный уголь. Общая сумма импорта достигла 70 млн долларов.

Успешное сотрудничество постоянно развивается как за счет налаживания взаимовыгодных контактов между липецкими и белорусскими бизнесменами, так и в результате взаимодействия администрации Липецкой области с представителями посольства Республики Беларусь.

«Постоянный диалог помогает более тесному взаимодействию Липецкой области и Республики Беларусь в самых разных сферах, – сказал глава Липецкой области Игорь Артамонов. – У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь».