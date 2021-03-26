Анатолий Вассерман открыл бесплатную образовательную академию

Анатолий Вассерман. Фото: Юрий ГУШАН.

Знаменитый эрудит, журналист и неоднократный победитель многих интеллектуальных игр Анатолий Вассерман запустил бесплатную образовательную онлайн-платформу. На сайте Академии wasserman.su можно найти все, что поможет «прокачать мозги»: самые разнообразные интеллектуальные тренажеры, развивающие игры, научно-познавательные видеоматериалы, статьи, обучающие вебинары. Главная цель проекта – помочь тем, кто стремится совершенствовать свой интеллект и желает научиться пользоваться полученными знаниями.

- Знания сами по себе – бессмысленный груз, если не уметь ими пользоваться. «Академия Вассермана» — это площадка, на которой каждый может получить навыки грамотного и эффективного использования имеющегося у него массива информации, - рассказал основатель ресурса Анатолий Вассерман.

Чтобы научиться сортировать огромный груз информации в собственной памяти, мгновенно отбирать нужные факты и правильно использовать эти данные, стоит взять на заметку навыки участников интеллектуальных игр.

- Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации. Задача «Академии» – научить людей мыслить шире и продуктивней, - комментирует Вассерман.

Анатолий Вассерман впервые появился на телеэкране в 1989 году, играя в составе команды Нурали Латыпова в клубе «Что? Где? Когда?». В телевизионном шоу «Своя игра» одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?», где выигрывал разные суммы. Бронзовый призёр чемпионата Москвы по эрудит-квартету в составе команды «Домодедово и остальная Россия» 2010 года (по версии Ассоциации московских клубов интеллектуальных игр).