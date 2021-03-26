Британская газета перепутала Украину с Белоруссией

Британская газета назвала Украину Беларусью
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Британская газета The Times опубликовала на своей обложке инфографику по распространению коронавирусной инфекции, где изобразила карту Восточной Европы с ошибками.
С карты исчезла Украина и на месте нее появилась вторая Белоруссия. При этом за Белоруссией осталось ее официальное название, а вот Незалежную подписали как "Беларусь". Помимо этого, Латвия стала "Латива", а на месте Калининградской области оказалось море.
Сама обложка была посвящена резкому приросту случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с 14 по 21 марта 2021 года.
Согласно инфографике, прирост случаев коронавируса в Украине составил около 44%, что сделало страну одним из европейских лидеров по этому показателю. А в Белоруссии заболеваемость подросла всего на 15%.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио с зимней в Пекине, отвечая на вопрос о том, будут ли американские спортсмены принимать участие в спортивном мероприятии.
Британская газета назвала Украину Беларусью. Фото: twitter.com/Kornilov1968/