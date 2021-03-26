"Коля, зачем нам Венера?": Путин объяснил важность изучения далеких планет

Президент России Владимир Путин заявил о важности изучения далеких планет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" заявил о важности изучения далеких планет.

Один из участников беседы, инженер-конструктор АО "НПО Лавочкина" Николай Ткачев, рассказал главе государства о разработке аппаратов для исследования Венеры.

- Коля, зачем нам Венера, зачем нам этим заниматься? - в шутку спросил Путин, но затем заявил о важности таких исследований для всех землян.

- Иногда звучит мысль о том, что зачем нам этим заниматься, это же так далеко. Луна далеко, а там Венера, вообще непонятно, что это такое. А это имеет практическое значение для нашей планеты, для всех жителей планеты, для России тоже. Практическое значение имеет изучение тех процессов, которые происходят во Вселенной. И с этим связано много других прикладных исследований и возможных открытий, которые можно применять в текущей работе, — приводит слова Путина РИА Новости.

О важности освоения космоса российский лидер говорил еще в 2019 году. Тогда во время заседания Совета безопасности Путин потребовал прекратить оглядываться на достижения Гагарина и сделать дорогу в космос реалистичнее.