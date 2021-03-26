Тимофей Баженов: «Признание эффективности «Спутника V» для Запада равнозначно поражению»

«В системе здравоохранения большинства стран Европы и США, в условиях пандемии, обнаружился ряд серьёзных проблем. Даже с учётом высокого уровня медицины и больших расходов на здравоохранение, им не удалось быстро изготовить антивирусные препараты. В ситуации с массовым заболеванием населения, также наблюдалась определённая беспомощность.

Оказалось, что Россия может принять более быстрые и решительные меры в борьбе с вирусом. И сделать вакцину качественнее и быстрее.

Объяснить населению, почему высокие расходы на медицину не оправдали себя власти Запада не смогли. Зато перевели стрелки на Россию, которая для них много лет является притчей во языцех. Признать эффективность российской вакцины «Спутник V» – для них равнозначно политическому поражению. В итоге, страдают люди», – прокомментировал Тимофей Баженов.

Общественник добавил, что представители несистемной оппозиции в России тоже критиковали отечественную вакцину, однако привились ею при первой возможности.

Во время виртуального саммита Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за того, Россия и Китай с помощью вакцин от коронавируса пытаются усилить своё влияние.