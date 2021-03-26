Академик РАН дал советы, как подготовить организм к вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью kp.ru дал несколько советов, как подготовить свой организм к вакцинации от коронавируса.

Во-первых, перед прививкой не стоит принимать антигистаминные препараты. Они нужны только тем людям, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Соответственно им эти таблетки назначает врач, и они принимают их в плановом порядке. Всем остальным же такие препараты не нужны. Более того, они могут даже оказаться вредны, так как последние исследования показывают, что "профилактический" прием этих таблеток замедляет иммунный ответ на прививку.

Что касается различных анализов и обследований, то их перед вакцинацией проходить не надо. Главное, чтобы у вас в день прививки было обычное, нормальное самочувствие и не было каких-то ощущений дискомфорта.

- Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру, и состояние слизистых (нос, горло) - чтобы исключить острые заболевания, - добавил врач.

Горелов также отметил, что многие люди слишком сильно тревожатся и испытывают стресс перед вакцинацией. В этом случае на помощь придут успокоительные препараты, их можно принимать перед прививкой. Кроме того, из-за тревоги может подняться давление. Поэтому с утра лучше его измерить. И если давление повышено, принять соответствующие препараты.