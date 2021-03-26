Видео всплытия российских атомных подлодок в Арктике опубликовало Минобороны

Министерство обороны РФ опубликовало кадры всплытия атомных подлодок в Арктике Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство обороны России опубликовало видео всплытия трех атомных подлодок в Арктике. Уникальный маневр состоялся в рамках комплексной экспедиции "Умка-21", проходящей в регионе.

В ходе доклада президенту Владимиру Путину главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил, что всплытие подводных лодок произошло в ограниченном пространстве радиусом в 300 метров.

- Впервые в истории российского ВМФ была выполнена практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность, — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Евменов также отметил, что вся эксплуатируемая в ходе операции техника показывает положительные результаты.

Ранее Минобороны показало видео перехвата российскими Су-27 самолетов ВВС Франции. Экипажи российских истребителей сопроводили иностранные самолеты от границ России, не допустив ее нарушения.