Путин предложил согласовать правила поведения стран в киберпространстве

Владимир Путин заявил о необходимости создания правил поведения в киберпространстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности заявил о необходимости согласования правил поведения в киберпространстве, так как в нем много угроз для суверенитета разных стран.

- Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных рисков, — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул важность наличия четких критерий поведения государств в информационном пространстве. Такие правила должны создаваться сообща и быть справедливыми для всех, отметил российский лидер.

В декабре прошлого года Путин назвал авторов "уток" про русских хакеров. По его мнению, это Госдеп и спецслужбы США. Таким образом, они пытаются повлияет на общественное мнение в России, выразил уверенность президент.