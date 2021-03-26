Захарова: за год пандемии мы вывезли из-за рубежа 300 тысяч россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что за год пандемии им удалось вывезти из-за рубежа 300 тысяч россиян.

- Как раз сегодня, 26 марта, у нас в прошлом году началась та самая вызванная пандемией эпопея с вывозом из-за рубежа российских граждан, которая завершилась только спустя несколько месяцев. 300 с лишним тысяч человек были возвращены, и я вам честно могу сказать, это было очень сложно. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что сделали все, - рассказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Между тем сейчас пандемия начинает потихоньку отступать и многие страны решаются открыть границы для туристов. Так, с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами. Это Германия, Узбекистан, Таджикистан, Шри-Ланка, Венесуэла и Сирия. Правда, в реальности российские путешественники могут поехать только в две - Узбекистан и Шри-Ланку, и то с большими ограничениями. В остальных странах туристов пока не ждут.