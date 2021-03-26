Школьники поддержали британского учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда

В Британии школьники вступились за учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученики британской школы Batley Grammar School вступились за учителя, показавшего на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда и спровоцировавшего возмущение мусульман.

25 марта у школы собрались члены мусульманской общины, чтобы выразить недовольство действиями учителя, хотя учреждение перешло на дистанционное обучение. Они требовали его увольнения.

Один из учеников школы создал онлайн-петицию, где поддержал преподавателя. По словам ребенка, перед показом рисунков он предупредил школьников и демонстрировал карикатуру только в образовательных целях.

Однако в Мусульманской ассоциации Великобритании рассчитывают на проведение расследования и принятии необходимых мер.

Напомним, в октябре прошлого года 18-летний исламист обезглавил французского учителя. Преступление связали с работой убитого, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.