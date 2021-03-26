Пожар в ковид-госпитале в Индии: погибли 11 человек

В Индии загорелся ковид-госпиталь, 11 пациентов скончались Фото: REUTERS

В индийском городе Мумбаи загорелся оборудованный в торговом центре госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. В результате погибли 11 пациентов на ИВЛ, еще более 70 человек пострадали.

По предварительным данным, пожар начался не в самом госпитале на третьем этаже, а в другой части торгового центра, но задымление дошло до палат, сообщает местное издание Times of India. В городской администрации рассказали, что среди обнаруженных погибших было два пациента, которые скончались еще до пожара.

Мэр Мумбаи Кишори Педнекар пообещала, что по факту проведут тщательное расследование. Она добавила, что впервые видит инфекционную больницу, которую бы оборудовали в торговом центре.

В октябре прошлого года в Самаре произошел пожар в больнице имени В.Д. Середавина, главном инфекционном госпитале региона для больных с коронавирусом. По информации руководителя ГО ЧС больницы, задымился и загорелся светильник.