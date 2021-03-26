Захарова: Постепенно мы будем возобновлять авиасообщение с другими государствами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это зависит от конкретных условий. Во-первых, от эпидемиологической ситуации, а во-вторых - от действия нормативных актов по пересечению границ.

- Ведь какие-то страны вводят штрафы в отношении своих граждан и иностранцев за пересечение границы. Для каких-то стран, наоборот, это вопрос жизненно важный, потому что речь идет о производстве, бизнесе, туристической сфере. Поэтому - с каждой страной индивидуально, - объяснила Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда".

Между тем Россия уже возобновила авиасообщение с еще шестью странами. Это Германия, Узбекистан, Таджикистан, Шри-Ланка, Венесуэла и Сирия. Правда, в реальности российские туристы могут поехать только в две из них - Узбекистан и Шри-Ланку, и то с большими ограничениями. В остальных странах туристов пока не сильно ждут. В Германии, например, вновь ввели жесткий локдаун. Поэтому сами немцы не могут поехать в отпуск за рубеж, не говоря уже о приезжающих туристах.