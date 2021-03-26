Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры с лидерами "Нормандской четверки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени проведет телефонные переговоры с лидерами "Нормандской четверки".

- В ближайшее время я проведу телефонные переговоры со всеми лидерами "Нормандской четвёртки", — сообщил украинский лидер.

Ранее у себя в Twitter президент Украины призвал Германию, Россию и Францию сделать все возможное для прекращения огня в Донбассе.

- Призываю лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, — написал Зеленский.

В эфире телеканала "Украина-24" глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский активно консультируется с представителями "Нормандской четверки" после очередного обострения ситуация в Донбассе. Напомним, сегодня четыре украинских военных погибли к результате минометного обстрела. Этому предшествовал артиллерийский обстрел ВСУ территории ДНР.