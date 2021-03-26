"Сашу Трусову невозможно остановить!". Ягудин похвалил фигуристку за произвольную программу на ЧМ-2021

Трусова в произвольной программе выступила неплохо. Фото: REUTERS

После того, как Александра Трусова заняла 12-е место в короткой программе чемпионата мира по фигурному катанию 2021, что для своего второго выступления на турнире она пошла на рискованный шаг. В произвольную программу было заявлено аж пять четверных прыжков! Трусовой не все удалось из намеченного.

Спортсменка смогла чисто прыгнуть четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, тулуп в каскаде с тройным сальховом у нее получился с ошибкой. Саша упала на четверных сальхове и лутце, но чисто исполнила двойной аксель, и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Судьи оценили выступление Трусовой в 152,38 балла. И это позволило ей после 11 выступивших оторваться почти на 30 баллов от преследовательниц.

Но как же эмоционально оценил выступление Трусовой олимпийский чемпион Алексей Ягудин в прямом эфире Первого канала:

- По ощущениям для меня закончились Олимпийские игры, а не чемпионат мира. Настолько эмоционально опустошен после проката каждой из фигуристок. Они уже являются частью нашей жизни. Вы только представьте - Саша пошла на пять четверных прыжков. Никто до этого дня даже не мечтал о таком! Это фантастика - живем в такое время, когда можем смотреть вживую за таким с экранов. Это - история и она навсегда. Мы стоя переживали за каждый из элементов. И сейчас такое ощущение, что я пробежал какой-то кросс. Сашу просто не остановить. Никто и ничто не может ее остановить. Она знает, что может все, никаких границ нет. Саша показывает, что фигурное катание никогда не стоит на одном месте, - сказал олимпийский чемпион во время эфира Первого канала.

Сайт KP.RU продолжает вести онлайн-трансляцию произвольной программы ЧМ-2021 по фигурному катанию среди женщин. Две другие россиянки, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, выступят в последней разминке чуть позже.