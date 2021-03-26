Белоруссия не будет участвовать в Евровидении в 2021 году

«Галасы ЗМеста». Фото: БТРК

Республика Беларусь не примет участие в Евровидении в мае 2021 года, сообщили организаторы мероприятия. Причиной стало то, что представленная страной новая песня вновь не соответствует правилам конкурса. Таким образом она может нанести вред репутации Евровидения.

- Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе "Евровидение" в мае, — гласит сообщение организаторов в Twitter.

Ранее организаторы конкурса не допустили песню белорусской группы "Галасы ЗМеста". В композиции нашли политический подтекст. После этого группе и Белтелерадиокомпании предложили заменить песню. Кроме того, ролик с выступлением коллектива и треком "Я научу тебя" был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

Напомним, Евровидение в 2021 году пройдет в Нидерландах, в городе Роттердам. Мероприятие будет проходить с 18 по 22 мая. Конкурс планируется провести в офлайн-формате, однако состав делегаций стран и количество журналистов сократят. В этом году Россию представит певица Манижа с композицией " Russian Woman".