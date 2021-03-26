Газовый баллон взорвался в частном доме в Новой Москве

В частном доме в городе Московский взорвался газовый баллон. В результате взрыва здание обрушилось, сообщил источник kp.ru.

Погибших нет. Ранения получил один человек, сейчас его отправили на госпитализацию с подозрением на множественные переломы. Источник сообщил, что под завалами находились еще два человека, подающих признаки жизни.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под завалов был извлечен один человек, — гласит сообщение ГУ МЧС Москвы.

Позже в ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов извлекли еще одного пострадавшего. Им оказался несовершеннолетний.

Следственный комитет начал проверку после инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства:

- По факту инцидента в частном жилом доме в Новой Москве проводится доследственная проверка.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Самаре, где в 17-этажном доме в Волгаре взорвался газовый баллон. По данным МЧС, в результате произошедшего несущие конструкции дома не пострадали, повреждены стекла на площади 18 кв. метров. Эвакуация не потребовалась, погибших и пострадавших в результате происшествия не было.