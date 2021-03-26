В России предложили на полгода запретить вывоз китов и дельфинов

Минсельхоз России предложил на шесть месяцев запретить вывоз китов, дельфинов и морских свиней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили временно, на полгода, запретить вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней. С такой инициативой выступил Минсельхоз, ведомство уже подготовило законопроект.

В документе, который 26 марта был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, предлагается на 180 дней (шесть месяцев) установить запрет «на вывоз из Российской Федерации товаров, предусмотренных кодом 0106 12 00 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в части китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea)».

Уточняется, что цель такой меры – охрана китообразных. О введении запрета Евразийскую экономическую комиссию должно уведомить Минэкономразвития.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее международный эксперт по биоразнообразию Мария Воронцова рассказала, что в минувшем 2020 году по неизвестным причинам погибло 10% от общемировой численности серых китов, популяция этих морских млекопитающих сократилась на две тысячи особей.