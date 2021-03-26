Туктамышева заплакала от счастья, увидев свои баллы на чемпионате мира

Елизавета Туктамышева. Фото: REUTERS

Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева в произвольной программе чисто прыгнула два тройных акселя на ЧМ-2021 в Стокгольме. И суммарно ее прокат оценили судьи в 141,60 балла. Суммарно она набрала 220,46 балла за свое выступление. Увидев оценки, Лиза в "кисс энд крае" не сдержала эмоций и заплакала от счастья.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в прямом эфире Первого канала был как всегда эмоционален:

- С инфарктом уеду с этого чемпионата. Ой. Мы так с тревогой сжимали кулаки. Идеальный тройной аксель, как и в короткой программе. Была грубейшая ошибка на тройном флипе. Но молодец! Шесть лет назад она стала чемпионкой Европы здесь. И еще неизвестно, с какой медалью Стокгольм Туктамышева покинет в этот раз. Мы переживаем за всех наших девушек. Лиза, спасибо тебе огромное! Такая загадочная Елизавета Туктамышева. Она - хороша, и она - наша. И мы говорим огромное спасибо ей и ее тренерскому коллективу.

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