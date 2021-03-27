Кравчук заявил, что Россия хочет уничтожить Украину

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил согражданам, что Россия якобы «хочет уничтожить» Незалежную.

«Россия не откажется от своей основной позиции. Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России», - - заявил экс-лидер страны в эфире телеканала «Украина».

По словам Кравчука, Москва может выдвинуть бывшей республике СССР территориальные претензии.

«Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это», - предупредил он украинцев.

Кроме того, Кравчук заявил, что именно наша страна якобы виновата в недавних обстрелах возле поселка Шумы в Донецкой области, где погибли четверо солдат ВСУ, поэтому «мировое сообщество и США», по его словам, должны применить к России «соответствующие меры, а именно санкционные, дипломатические и другие».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что в Донбассе возможен «широкомасштабный конфликт» мирового значения.