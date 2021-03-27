Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Новой Москве

Спасатели работают на месте взрыва в Новой Москве Фото: Кадр видео

Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Новой Москве возросло до пяти человек, четверо взрослых и один ребенок доставлены в больницы. Ранее сообщалось о двух госпитализированных. К этому часу работающие на месте происшествия спасатели извлекли из-под обломков еще троих мужчин.

«Пострадали четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами», - рассказала журналистам в ночь на субботу старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Она добавила, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

Напомним, как писал сайт kp.ru, поздним вечером 26 марта в частном доме, расположенном в городе Московский, взорвался газовый баллон, здание обрушилось. К счастью, никто не погиб.