Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником, поблагодарив «за готовность нести важную, востребованную службу в самых сложных условиях» и за то, что они всегда на своем посту. День войск Национальной гвардии отмечается в субботу, 27 марта.

В своем обращении к росгвардейцам глава государства отметил, что «созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», она «эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом».

Владимир Путин также указал, что «серьезная экстраординарная нагрузка» связана и с профилактическими мерами в стране на фоне пандемии коронавируса. По его словам, росгвардейцы «достойно, с уважением к людям, заботой об их здоровье выполняют эту гуманитарную миссию».

«В Росгвардии сохраняется преемственность исторических традиций вошедших в ее состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения ОМОН и СОБР», - подчеркнул президент.

Ранее сайт kp.ru писал о всероссийском флешмобе ведомства, организованном к пятилетию Росгвардии. Героинями проекта стали офицеры, сотрудницы спецподразделений, медицинские работники и даже специалисты по стрельбе из лука.

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