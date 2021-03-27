Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником. День войск Национальной гвардии отмечается в субботу, 27 марта.

В своем обращении к росгвардейцам глава государства отметил, что «созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», она «эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом».