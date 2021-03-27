В США суд обязал британца выплатить более 570 миллионов долларов за махинации с биткоинами

Суд обязал мошенника выплатить более 570 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах суд обязал гражданина Великобритании выплатить свыше 571 миллиона долларов за мошенничество с биткоинами.

По данным следствия, британец (предположительно, житель Манчестера) по имени Бенжамин Рэйнолдс обманывал людей по всему миру по незамысловатой схеме: он обещал доверчивым гражданам с помощью специальных трейдеров значительно увеличить их сумму в популярной виртуальной валюте, и те переводили ему биткоины. На самом деле никаких операций с криптовалютой он не производил, оставлял себе. В результате мошенник насобирал 22190,5 биткоина.

В американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами утверждают, что от действий нечистого на руку подданного Соединенного Королевства пострадали свыше тысячи человек из разных стран, причем как минимум 169 из них – американцы.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк постановил, что Рэйнолдс обязан заплатить около 143 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба обманутым клиентам, еще почти 429 миллионов – штраф за махинации с криптовалютой, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас один биткоин стоит более 50 тысяч долларов.