Испанец «от отчаяния» сбил на автомобиле семь человек

В результате наезда пострадали семь человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В испанской провинции Гвадалахара автомобиль сбил семь человек, четверо из них получили серьезные травмы и были доставлены в университетскую больницу столицы провинции – города Гвадалахара. Еще трое от госпитализации отказались, медики оказали им помощь на месте.

Об этом сообщила служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча на своей странице в Twitter. Уточняется, что наезд произошел вечером в пятницу, 26 марта, в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Госпитализированы трое мужчин и женщина.

По данным агентства EFE, наезд был умышленным. Водителя автомобиля задержали сотрудники полиции, и он заявил стражам порядка, что сознательно врезался в группу прохожих «от отчаяния». Дескать, был очень расстроен тем, что его лишили опеки над детьми.

Как писал kp.ru, 16 марта в Лейпциге автомобиль въехал в людей, ждущих трамвай на остановке. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. А за день до этого машина сбила девять пешеходов в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния): трое скончались на месте, пять человек попали в больницу.