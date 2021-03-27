Франция инициировала внеочередную встречу СБ ООН из-за запуска ракет в КНДР

В Пхеньяне объяснили недавние запуски ракет Северной Кореей необходимостью предпринимать шаги для самообороны Фото: REUTERS

Во вторник, 30 марта, Совет Безопасности ООН проведет внеочередную встречу, чтобы обсудить недавние запуски ракет в Северной Корее. Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в Совбезе ООН, уточнив, что консультации инициировал Париж, причем пройдут они в закрытом формате.

«Соответствующее обсуждение запросила Франция от имени европейских членов Совета (Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия), - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сеул сообщил, что северные соседи запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Позже стало известно о запуске двух ракет. Предположительно, они упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

Накануне Пхеньян подтвердил, что северокорейские военные провели испытания двух новых тактических управляемых ракет. В КНДР эти запуски объяснили необходимостью предпринимать шаги для самообороны на фоне совместных военных учений Южной Кореи и США.