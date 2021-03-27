Украинский депутат заявил, что противостояние России и США может привести к войне на Украине

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» заявил, что противостояние России и США может привести к войне на Украине Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что противостояние России и США может привести к войне на территории Украины.

По словам народного избранника, он смотрит на то, что происходит в мире «широко и масштабно», а сейчас мир стоит «на пороге огромного противостояния, нового витка холодной войны между США и теперь уже Россией и Китаем». А насколько сам Шевченко «знает из истории», обладающие ядерным оружием сверхдержавы «никогда в принципе не будут (воевать – прим. ред.) друг с другом напрямую, значит где-то в мире происходят горячие точки».

«Горячей точкой, которой, я предполагаю, может стать Украина. Я имею в виду, здесь и так уже есть у нас конфликт, но он может развернуться в полномасштабную войну. И меня это очень пугает и настораживает», - заявил парламентарий в эфире YouTube-канала «Перший Незалежний».

По его мнению, украинцы «попали в эту игру, стали объектом геополитической гегемонии больших стран», причем обострение в Донбассе – тоже следствие «конфронтации» США с Россией, и теперь перед Киевом стоит задача «выйти из этого объекта, чтобы без нас решали свои вопросы сверхдержавы».

«Потому что они начинают эти войны политические холодные, а у нас конкретно граждане гибнут и стреляют друг в друга», - подытожил Шеченко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне при минометном обстреле в Донбассе погибли четверо украинских солдат.