WSJ: Заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели 27 марта

Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта Фото: REUTERS

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели уже сегодня, 27 марта, поскольку попытки сдвинуть его с места в пятницу дали обнадеживающий результат, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось», - приводит издание слова одного из своих собеседников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, шедший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз Ever Given, проходя через Суэцкий канал, из-за песчаной бури потерял управление и сел на мель, перекрыв движение. В итоге в районе канала образовался затор, состоящий из более чем 150 судов.

Египетские власти предпринимают все усилия, чтобы поскорее убрать перегородивший Суэцкий канал онтейнеровоз, однако чтобы снять судно с мели, нужно убрать тысячи тонн песка. Из-за блокировки одной из главных водных артерий планеты в несколько раз выросла стоимость морских перевозок, а нефть подорожала на 15%. Ранее в МИД России сообщили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.

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