У поврежденной картины Репина «Иван Грозный» нашли «хроническую болезнь» Фото: REUTERS

Реставраторы столкнулись с «хронической болезнью» поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный» - специалисты обнаружили плохую связь грунта и краски на полотне. Об этом рассказала реставратор Александра Орловская.

- Работа ведётся не только с сегодняшними проблемами, связанными с этой картиной, а с, как мы называем, хронической болезнью картины Репина, которая тянется на протяжении всего прошлого века. Полотно напитывалось большим количеством разных материалов. Необходимо отыскать некий укрепляющий состав, который сможет бесконфликтно существовать со всеми материалами картины, - объяснила она в интервью изданию РИА Новости.

Укрепляющий материал, который ищут реставраторы, также должен отвечать всем музейным требованиям и в то же время решать наши сегодняшние реставрационные задачи. Сколько времени займет восстановление картины на этот раз, Александра Орловская не уточнила.

В 2018 году перед закрытием Третьяковской галереи мужчина прорвался в уже пустой зал с картинами Ильи Репина и нанес по застекленному полотну «Иван Грозный» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Известная картина в результате действий вандала серьезно пострадала: холст порвался в нескольких местах, сильно пострадала авторская художественная рама. Вандал свою вину признал, однако заявил, что не считает, что объект представляет особую культурную ценность.