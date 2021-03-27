Последние новости на утро 27 марта 2021: Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме

Последние новости на утро 27 марта 2021 года. Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Все три первых места в женском одиночном катании достались нашим девочкам: Анна Щербакова – золото, серебро у Елизаветы Туктамышевой, а бронза досталась Саше Трусовой. Россиянки впервые в истории выиграли все три медали на ЧМ в этом виде программы. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. «Комсомолка» опубликовала его биографию.

Тем временем Белый дом подтвердил, что президент США Джозеф Байден пригласил российского коллегу в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, которые должны пройти в онлайн-режиме 22 – 23 апреля. Ранее о том, что Байден пригласил Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина на виртуальный саммит по климату, со ссылкой на источники сообщили американские СМИ.

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