Китай объявил США хлопковую войну из-за уйгуров Фото: REUTERS

Китай на государственной уровне бойкотирует западные бренды, отказавшиеся от использования хлопка из Синьцзяна, выращиваемого уйгурами. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря американского Госдепартамента Джалина Портер, чьи слова передает агентство Bloomberg.

По словам представитель Госдепа США, Китай объявил американского стороне настоящую хлопковую войну: в китайских социальных сетях идет направленная информационная кампания, которую курируют власти. Цель - бойкот иностранных компаний, которые отказались покупать хлопок, собранный в СУАР в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в данном регионе.

- Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту, - подчеркнула Джалина Портер.

Так, пользователи соцсетей из Китая призвали отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas. Товары H&M в Китае уже сняли с продаж. В Пекине полагают, что отказ этих компаний от использования синьцзянского хлопка, в первую очередь, обернется потерями для самих западных организаций.

Напомним, США, Евросоюз и Британия считает, что китайские власти якобы преследуют мусульман-уйгуров — коренное население северо-запада КНР, которое проживает в Синьцзян-Уйгурского автономном районе. Из-за этого «нарушения прав человека» западные государства ввели санкции против Китая.